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تأييد الحبس عامين على مالك ومدير كافيه "keif" بتهمة احتجاز الزبائن خلال نهائي أفريقيا

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تأييد الحبس عامين على مالك ومدير كافيه "keif" بتهمة احتجاز الزبائن خلال نهائي أفريقيا تأييد الحبس عامين على مالك ومدير كافيه "keif" بتهمة احتجاز الزبائن خلال نهائي أفريقيا

مصراوي Masrawy

الحبس عامين على مالك ومدير كافيه keif

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف الجديدة، اليوم الأحد، بتأييد حبس أسامة النجار، وعبد الرؤوف محمود، مالك ومدير "كافيه مصر الجديدة" عامين بتهمة احتجاز زبائن والتحصل على أموالهم دون وجه حق في واقعة مقتل الشاب، محمود بيومي داخل "الكافيه"، بعد رفض الاستئناف المُقدم منهما.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات، أحال المتهم الرئيسي، عمرو مصطفى، وشهرته "فزاع" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالقتل العمد للمجني عليه، محمود بيومي، داخل "كافيه" بمصر الجديدة.

وقررت النيابة كذلك إحالة أسامة النجار، مالك الكافيه، وعبد الرؤوف محمود، مدير الكافيه، إلى محكمة الجنح، بتهمتي احتجاز الزبائن والتحصل على مبالغ مالية بدون وجه حق.

وقضت محكمة جنح مصر الجديدة (أول درجة)، بحبس أسامة النجار، مالك الكافيه، وعبد الرؤوف محمود، مدير الكافيه عامين مع الشغل في اتهامهما احتجاز زبائن والتحصل على أموالهم دون وجه حق.

وقُتل الشاب محمود بيومي داخل كافيه "keif" بمصر الجديدة إثر احتجاز المدير والعمال لهم عقب مباراة مصر والكاميرون في نهائي أفريقيا، وطعن المتهم الرئيسي عمرو فزاع، المجني عليه، محمود بيومي، بسلاح أبيض، ما أودى بحياته.

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