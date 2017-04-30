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بالصور.. "تموين البحر الأحمر" تطرح وجبات غذائية بـ40 جنيهًا

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مصراوي Masrawy

توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين (1)توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين (1)

توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين (2)توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين (2)

توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين (3)توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين (3)

توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين (4)توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين (4)


البحر الأحمر. أحمد عوض:

استمراراً لتوفير السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة لمواطني البحر الأحمر، طرحت مديرية بالمحافظة، اليوم الأحد، وجبات غذائية لمواطني الغردقة، تتضمن دجاجة وزن 1300 جم، وكيلو أرز و2  كيس صلصة، بسعر 40 جنيهًا، جوار شركة بيع المصنوعات، أمام سوق الدهار.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وخصوصا محدودي الدخل، للتخفيف عن كاهلهم، ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

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مصراوي Masrawy

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