محمد صلاح أساسيا في ديربي روما

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أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي روما، تشكيلة فريقه في مواجهة لاتسيو، المقرر إثامتها في تمام 12.30 ظهر اليوم الأحد، بقيادة الحكم دانيلي أورساتو، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويبدأ سباليتي اللقاء بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى:- تشيزني.

خط الدفاع: روديجير - مانولاس - فازيو - إيمرسون.

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خط الوسط: دي روسي - ستروتمان - صلاح - نيجولان - شعراوي.

خط الهجوم:-دزيكو.

ويحتل روما المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بينما يتواجد لاتسيو في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.