مورينيو يرصد 80 مليون جنيه استرليني لضم نجمي الدوري الفرنسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى تدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الأحد، أن مورينيو رصد 80 مليون جنيه استرليني، لضم الدولي الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان صاحب الـ30 عامًا، والبرتغالي برناردو سيلفا، صانع ألعاب موناكو.

شاهد أيضا

وأشارت تقارير صحفية إلى أن "سيلفا" يرغب في مغادرة موناكو، الصيف المقبل، لافتة بأن صاحب الـ22 عامًا سيكلف خزينة اليونايتد نحو 50 مليون جنيه استرليني.