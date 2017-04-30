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17 محضرًا لمخالفات تموينية جنوب المنيا

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مصراوي Masrawy

حملة تموين المنيا (1)حملة تموين المنيا (1)

حملة تموين المنيا (2)حملة تموين المنيا (2)

المنيا ــ  ريمون الراوي:
حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بالمنيا، 17 محضرا تموينيا بمخالفات خلال حملة مكبرة، نظمتها بالتعاون مع مديرية ، بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية.

وقال المهندس علي مقبول، رئيس مركز ومدينة دير مواس، إن الحملة حررت 13 محضرا لأصحاب المخابز البلدية، منها 5 مخابز على مستوى المدينة، و8 بالقرى التابعة لها، حيث جاءت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات أو عدم نظافة أداوت العجن أو عدم وجود ميزان حساس.

كما حُررت 4 محاضر تموينية مخالفة لمحال تجارية ومطاعم، لعدم وجود شهادة صحية وإدارة المنشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن السعر المقرر للمواطنين.

وأضاف أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنظيم حملات مكبرة لغلق المقاهي المخالفة، التي تُدار بدون ترخيص، ويوجد بها العديد من المخالفات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لتحقيق الانضباط وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تضر بالصحة العامة، وتشكل خطورة على المواطنين وتعطل مصالحهم.

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