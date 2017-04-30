فيديو| وزير القوى العاملة: انتهينا من إعداد 3 مشاريع قوانين للعمال

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة انتهت من إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تخص العمال، وهم (قانون العمل الجديد، ومشروع قانون منظمات النقابات العمالية وحماية حق التنظيم، وقانون انتخابات روؤساء مجالس الشركات)، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بإحالة مشروعات قوانين لمجلس النواب، لإصدارها وفق أحكام الدستور.

وأضاف، «سعفان»، في كلمته باحتفالية عيد العمال، اليوم الأحد، أن الوزارة تحرص على إخراج هذه القوانين بفلسفة جديدة، بما يرسخ من قيمة العمل، ويحقق الأمان الوطني، ويزيل السلبيات التي خلفت عن تطبيق قوانين العمل الحالية.

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وأشار إلى أن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن، ومستقبل مصر واعد بشبابها الفتية، الذي سيتحقق بعطائهم المتواصل، مؤكدًا أن تفانيهم في العمل كان دائما بداية مشوار الانتقال نحو التنمية.

ولفت إلى أن الوزارة نجحت في توفير العديد من فرص عمل في الداخل والخارج للحد من مشكلة البطالة، منذ مايو 2016 وحتى نهاية مارس 2017، من عقد 8 ملتقيات تشغيل وفرت 82783 فرصة عمل، مقدمة من 568 شركة بمختلف المحافظات، وتوفير 163423 فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف والتي تصدرها الوزارة، كذلك تم تعيين 59676 راغب عمل من بينهم 3326 من ذوى الاحتياجات الخاصة في إطار سعى الدولة لدمج ذوي القدرات الخاصة والاستفادة من طاقتهم".