بالفيديو.. وصية «السيسي» في احتفال عيد العمال

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أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمال مصر، بالإخلاص والإتقان في العمل، مؤكدًا أن الوطن ينتظر ثمرة جهدهم وأعمالهم، وتحقيق انتاجًا وفيرًا.

وشهد السيسي، اليوم الأحد، الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة عيد العمال، ووجه خلالها الرئيس كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.

وأكد السيسي، أن «عيد العمال» هو عيد كل مصري شريف يكد ويعرق ويبذل غاية جهده لتعمير الوطن ونفع الناس، مشيرًا إلى أنه يقف بقلب مواطن مصري يقدر جهد العامل في مصنعة أو أي موقعة عمل، ويشد على أيديهم.

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وأضاف «السيسي» :«أذكركم إن مصرنا العزيز تنتظر منكم الكثير، لنشيد معًا أركان المستقبل لنا ولأجيال قادمة خلفنا، كل عام مصر ناهضة بسواعدكم، متقدمة بأخلاصكم»، لافتًا حرص الدولة على الاحتفال سنويًا بعيد العمال، والذي يجسد في جوهرها احترامها وتقديرها العميق لما يقدمة العمال من عطاء في شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الكبير في الدفع بمسيرة البناء والتطوير والمساهمة في رفعة هذا الوطن العظيم.

وأشار إلى أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقة ومحور التنمية، وقاعدة الانتقال نحو مستقبل أفضل، من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.