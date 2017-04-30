تشغيل مشروع مياه القاهرة الجديدة بعد 10 سنوات من التنفيذ

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تشغيل مشروع مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة، وذلك بعد 10 سنوات تقريبا من بدء المشروع، الذى واجه تنفيذه مشكلات كبيرة واتهامات بالفساد والرشوة، وتم تحويل ملف المشروع إلى النيابة العامة التي حولته بدورها إلى المحكمة منذ أيام، لكشف المتورطين، وحسابهم على إهدار المال العام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن العمل بدأ بهذا المشروع في عام 2007، بمأخذ المشروع، بمنطقة المعادى، وتوقف المشروع لفترات لأسباب فنية وتنفيذية، وأخذت الوزارة على عاتقها مهمة حل مشكلاته، وكان هدفنا الأول هو تشغيل المشروع، ووصول المياه إلى سكان القاهرة الجديدة، الذين عانوا من سوء الخدمة، وكذا تنمية نحو ثلث المدينة، التى ستتغذى بمياه هذا المشروع، إضافة إلى الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها بالمشروع على إنشاء المأخذ، والروافع، والمحطة.

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وأوضح مدبولى أن هذا المشروع العملاق الذي دخل الخدمة منذ أيام، به أربعة مكونات رئيسية وهي: تنفيذ مأخذ للمياه العكرة بطاقة 2 مليون متر مكعب في اليوم، ومشروع الروافع على خطوط نقل المياه العكرة، ومشروع الخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة المياه المرشحة بالقاهرة الجديدة، والمرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف متر مكعب في اليوم.

واختتم الوزير تصريحه قائلا: ورثنا تركة ثقيلة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بها مشروعات متوقفة منذ سنوات، نظرا لصعوبات وتحديات وأخطاء وإهمال، وتمكنت الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية، من تشغيل عدد كبير من المشروعات المهمة التى استفاد منها المواطنون، على رأسها مشروع مياه القاهرة الجديدة، ومحطة مياه 6 أكتوبر، ومحطة مياه العاشر من رمضان.