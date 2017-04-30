"سوريا الديمقراطية" تقتل 14 مسلحا من "داعش" وتحرر 6 أحياء بالرقة

دمشق - (أ ش أ)

قتلت قوات سوريا الديمقراطية 14 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية تحرير 6 أحياء بمدينة الطبقة ضمن حملة ضد التنظيم تهدف لطرده من معقله في مدينة الرقة شمال سوريا.

وقالت مصادر محلية سورية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد - إن مقاتلي عملية "غضب الفرات" تمكنوا من تحرير 6 أحياء جديدة داخل مدينة الطبقة، وهي حارة المهاجع، البوسرابة، أبوعيش، الكنيسة الآشورية، الكسارة، المسحر، مضيفة أنه بعد تحرير هذه الأحياء مباشرة، بدأ مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية بحملة بحث وتمشيط فيها لضمان سلامة المدنيين.

وتستمر حملة تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات التي بدأتها غرفة عمليات غضب الفرات في الـ 21 من مارس الماضي ضمن حملتها ضد التنظيم داخل معقله في الرقة.