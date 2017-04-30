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الفيديو تم مشاهدته 25 مليون مرة..أب أوقف بكاء طفلته في 20 ثانية

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الفيديو تم مشاهدته 25 مليون مرة..أب أوقف بكاء طفلته في 20 ثانية الفيديو تم مشاهدته 25 مليون مرة..أب أوقف بكاء طفلته في 20 ثانية

مصراوي Masrawy

الفيديو-تم-مشاهدته-25-مليون-مرة..أب-أوقف-بكاء-طفلت

كتبت- ميرا ماهر
أبهر خبير التنمية البشرية الأمريكي الشاب "دانيال إيسنمان" متابعيه على موقع فيس بوك، بعد نشر مقطع مصور للحظة نجاحه في إسكات طفلته الرضيع عن البكاء في ثوانٍ قليلة.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل"، فإن الفيديو حصد 25 مليون مشاهدة للفيديو عندما استطاع دانيال أن يسكت ابنته الرضيعة بإصداره صوت غريب لمدة 20 ثانية حتى توقفت الطفلة عن البكاء وغرقت في النوم.

وشهد الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي دانيال على حسابه الخاص على فيس بوك، الذين أشادوا بذكائه في ابتكار هذه الطريقة لإسكات الطفلة بهذه السرعة. وعلق أحدهم على الفيديو قائلاً: "قمت بتجربة هذه الطريقة مع طفلي ونجحت".

 

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