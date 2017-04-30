ماذا سيحدث لجسمك عند تناول دواء منتهي الصلاحية؟

كتبت- ميرا ماهر

هناك بعض العوامل التي تحدد ما إذا كان تناول الأدوية بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها من الأمور الآمنة أم لا. يقول الدكتور "ديفيد نيرنبيرج" رئيس قسم الأدوية والسموم بمركز "دارتموث هيتشكوك" الطبي، إن نوع الدواء، والوقت الذي مر بعد تاريخ الانتهاء، وكيفية تخزينه تُعد جميعها من العوامل الهامة.

ذكر موقع "huffingtonpost" أنه إذا تم تخزين الدواء بشكل جيد، وحتى بعد مرور أشهر قليلة أو بعد عامٍ من تاريخ الانتهاء، فلا يوجد أي مشكلة بالنسبة لمعظم الأدوية، حيث أن الدواء يمكن أن يؤدي مفعوله لفترة طويلة عقب تاريخ الانتهاء، ولكن في نفس الوقت الشركات المنتجة لا تضمن لك ذلك.

وتعمل شركات الأدوية على اختبار فاعلية وسلامة العقاقير لفترة محددة من الوقت، والتي عادةً ما تمتد لعامين أو ثلاثة، إذا جرى تخزينها بالشكل المناسب.

وأضاف الموقع، أن التخزين المناسب يعني عدم تعريض الدواء لدرجات حرارة مُرتفعة أو مُنخفضة، أو تعريضه لضوء الشمس أو الحرارة أو الرطوبة بشكل مباشر.

ولكن ذكر الموقع أنه يجب تجنب الأدوية السائلة بوجه خاص، حيث أنه عند فتح الدواء السائل، يُصبح الدواء عُرضة للتلوث البكتيري. وينطبق هذا الأمر على قطرة العين السائلة، لهذا يُنصح بعدم ملامسة فتحة الزجاجة لجفن العين. كما ينطبق على المُضادات الحيوية أيضاً.