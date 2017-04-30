شعر لقاء الخميسي وفستان ليلى علوي.. 8 لقطات من زفاف ابنة زوج شيرين وجدي

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داخل فندق "الريتز كارلتون"، احتفلت المطربة "شيرين وجدي" بزفاف "عهد" ابنة زوجها رجل الأعمال "إيهاب طلعت"، وحرص الكثير من النجوم ومشاهير المجتمع على الحضور، من بينهم عضو مجلس الشعب ورئيس النادي الزمالك مرتضى منصور، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة وفاء عامر وزوجها المخرج محمد فاضل والفنانة ليلى علوي والمنتج جمال العدل والسيناريست مدحت العدل وغيرهم.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من أبرز اللقطات بحفل الزفاف..

1- ليلى علوى

حرصت الفنانة ليلى علوى مؤخرًا على اصطحاب ابنها بالتبني "خالد" في عدد من المناسبات، ودائمًا ما يخطف الأنظار بعد كبر سنه، ولكن كان الملفت أكثر بحفل زفاف "عهد"؛ تألق الفنانة ليلى علوي بفستان أسود اللون شفاف من ناحية الصدر والبطن.

2- لقاء الخميسي

الفنانة لقاء الخميسي ظهرت بلوك مختلف في حفل زفاف "عهد"، حيث غيرّت لون شعرها ليجمع بين البني والأسود، وخطفت أنظار الجميع بفستان فيروزي اللون، كما صحبها إلى الحفل زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي "إنبي".

3- وفاء عامر

أبهرت الفنانة "وفاء عامر" جمهورها بفستان سواريه فضي اللون جعلها أشبه بالأميرات، ونشرت صورتها بالفستان عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وحاز على إعجاب الكثيرين.

4- حماقي وآيتن عامر

أحيا الفنان محمد حماقي حفل الزفاف بعدد من أجمل أغانيه، وحرصت الفنانة آيتن عامر على مشاركته في الغناء، وهو ما لقي تشجيعًا من الحضور.

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5- إعلاميون

شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من الإعلاميين، من بينهم منى الشاذلي وخيري رمضان ووائل الإبراشي وشريهان أبو الحسن وغيرهم.

6- نجوم الكرة

إلى جانب محمد عبد المنصف، حرص عدد آخر من نجوم الكرة على حضور حفل الزفاف، من بينهم فاروق جعفر وأحمد حسن ومحمود الخطيب.

7- المتحدث العسكري السابق

حرص العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق على حضور الحفل، وظهرت إلى جواره خطيبته الإعلامية إيمان أبو طالب.

8- هاني رمزي

جذب الفنان هاني رمزي الأنظار إليه في الحفل بظهور شقيقه "أمير رمزي" إلى جواره، والذي يشبهه كثيرًا في الشكل.