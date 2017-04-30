من كليو إلى لوجان.. أسعار سيارات «رينو» المستعملة في مصر

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية، بعد حالة ارتفاع الأسعار الشديدة التي شهدتها السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، على خلفية ظهور شركات طلب السيارات الأجرة "أوبر" و"كريم".

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "رينو" الماليزية خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية..

لوجان

منذ ظهورها في 2009، استطاعت السيارة الفرنسية التي يتم تجميعها في المغرب أن تبدو وكأنها منافس شرس للعديد من الإصدارات الشعبية في مصر، وعلى رأسها "هيونداي فيرنا" و"شيفروليه لانوس"، وساعدها في ذلك السمعة الطيبة التي تتمتع بها على مستوى نمط استهلاك الوقود الاقتصادي، وتتوافر "لوجان" بموديلاتها من 2010 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 90 ألف جنيه 170 ألفًا.

ميجان

لاقت شهرة واسعة أثناء ظهورها الأول في مصر، للحد الذي أبقى تلك الإصدارات في الشوارع المصرية حتى الآن، وتوافرت بأسعار لا تتخطى 65 ألف جنيه للموديلات القديمة، أما بعد أن أُعيد إصدارها في مصر، فتعرض بأسعار تتراح من 250 ألفًا إلى 280 ألف جنيه.

فلوانس

ظهرت في 2010 واستطاعت أن تحتل مكانة طيبة في السوق، إلا أن وكيل الشركة الفرنسية في مصر قام باستبدالها بـ"ميجان جراند كوبيه" مع حلول 2017، وتتراوح أسعارها ما بين 140 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وذلك من موديلات 2010 وحتى 2016.

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سانديرو

هي النسخة الهاتشباك من "لوجان"، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2011 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 85 ألف جنيه وحتى 165 ألف جنيه.

داستر

ممثلة الشركة الفرنسية الأقوى في الطراز الكروس أوفر في مصر، وتتراوح موديلاتها من 2012 وحتى 2017 بأسعار 190 ألف جنيه و250 ألف جنيه كحد أدنى وأقصى للإصدارات المستعملة.

كليو

تنازلت عن مكانتها الكبيرة في السوق المصري مع صدور "لوجان"، إلا أنها لا تزال تحتفظ بجزء من قيمتها السوقية في الشوارع المصرية، وتعرض إصداراتها من 2000 وحتى 2008 بأسعار لا تتخطى حاجز 70 ألف جنيه.