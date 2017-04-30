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بروتوكول لتعريف الأطقم الطبية بطرق التخلص من المخلفات الخطرة

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بروتوكول لتعريف الأطقم الطبية بطرق التخلص من المخلفات الخطرة بروتوكول لتعريف الأطقم الطبية بطرق التخلص من المخلفات الخطرة

مصراوي Masrawy

مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وقع فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مع مديرية الصحة، بروتوكولاً، لتعريف الأطقم الطبية بطرق التخلص من المخلفات الطبية الخطرة.

وقال مدير فرع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، الجيولوجي محمد عطيتو لـ"مصراوي"، إن البروتوكول يتضمن عقد ندوات إرشادية، لتوعية الممرضين والممرضات بالمستشفيات المركزية والعامة والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة كمرحلة أولى بطرق التخلص الأمن من المخلفات الطبية الخطرة.

وأكد عطيتو، أن المرحلة الثانية تتضمن توعية الأطقم الطبية بالوحدات الصحية القروية، بطرق التخلص من المخلفات، ومراعاة البعد البيئي في هذه المناطق النائية.

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