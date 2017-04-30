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وفد "الفاو" يزور أسيوط لمناقشة مشروع تحسين الأمن الغذائي ـ صور

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وفد الفاو يزور أسيوط (1)وفد الفاو يزور أسيوط (1)

وفد الفاو يزور أسيوط (2)وفد الفاو يزور أسيوط (2)

وفد الفاو يزور أسيوط (3)وفد الفاو يزور أسيوط (3)

أسيوط ـ أسامة صديق:

استقبل المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام أسيوط، اليوم الأحد، وفد بعثة منظمة "الفاو" في ، لمناقشة مشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية، وفريق عمل المشروع بمديرية الزراعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين جادين، الممثل الإقليمي للفاو في مصر، والدكتور محمد يعقوب، مساعد الممثل الإقليمي، والدكتورة زهرة صالح، مدير المشروع، والمهندس إبراهيم سرور، مدير مديرية الزراعة والمهندس حمدي خليل، مدير عام الإرشاد الزراعي.

وقال سكرتير عام المحافظة، إن الوفد عرض خلال الزيارة، الأنشطة المنفذة من المشروع، الذي يهدف لرفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة، بتدريب السيدات على استخدام المتاح داخل القرية لإعداد الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والتكلفة المنخفضة، وتدريبهن على بعض الأعمال البسيطة، من داخل المنزل، لتعود عليهن بالربح.

وأضافت الدكتورة زهرة صالح، مدير المشروع، أنه تم اختيار 5 قرى في مراكز أبنوب والفتح للعمل بها، هي السوالم البحرية ودير شو وبني إبراهيم وبني عليج ومنشأة المعصرة.

ولفت المهندس حمدي خليل، مدير عام الإرشاد الزراعي بأسيوط، إلى عمل برنامج لإعداد المدربين للمطبخ التغذوي من الفتيات بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بأسيوط، وعمل برنامج لزراعة الأسطح، قدم فيه الدكتور أسامه البحيري، أستاذ زراعة الأسطح بجامعة القاهرة، شرحًا تفصيليًا لعدد من الزراعات المختلفة.

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