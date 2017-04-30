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ضبط مصنع "قمر الدين" بدون ترخيص في الخصوص

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ضبط مصنع "قمر الدين" بدون ترخيص في الخصوص ضبط مصنع "قمر الدين" بدون ترخيص في الخصوص

مصراوي Masrawy

ضبط مصنع قمر الدين

القليوبية ـ أسامة علاء الدين:

شنت مباحث بالقليوبية، حملات مكبرة على الأسواق بمناسبة شهر رمضان، للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية، أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع "قمر الدين" بدون ترخيص.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين، بضبط "وليد. م"، 37 عاما، المسؤول عن مصنع "قمر الدين" بالخصوص، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة، و75 لفة قمر الدين.

حررت المبباحث عن ذلك المحضر رقم 4638 جنح قسم الخصوص لسنة 2017م.

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