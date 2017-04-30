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بالصور.. وفد سياحي من 4 جنسيات يزور آثار تونا الجبل بالمنيا

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وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل (1)وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل (1)

وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل (2)وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل (2)

وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل (3)وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل (3)

وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل (4)وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل (4)

وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل (5)وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل (5)

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا، عن استقبال وفد سياحي متعدد الجنسيات، اليوم الأحد، مكون من77 زائرا (إيطالي ـ إنجليزي ـ هولندي ـ نمساوي) قادمين من منطقة آثار تل العمارنة، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بمنطقة تونا الجبل، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وقال فرج عبدالعزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن برنامج زيارة الوفد تضمن زيارة السراديب وجبانة الطائر إيبس، والحيوانات المقدسة وجبانة البابون قدس الأقداس، ومقبرة بيتوزيرس، كبير كهنة الإله تحوت، والساقية الرومانية، ولوحة إخناتون الحدودية، ثم زيارة منطقة آثار الأشمونيين، ومنطقة آثار بني حسن الشروق بأبوقرقاص.

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