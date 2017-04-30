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"حماية المستهلك" يوقع بروتوكولًا مع راديو النيل لزيادة وعي المواطنين بحقوقهم

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"حماية المستهلك" يوقع بروتوكولًا مع راديو النيل لزيادة وعي المواطنين بحقوقهم "حماية المستهلك" يوقع بروتوكولًا مع راديو النيل لزيادة وعي المواطنين بحقوقهم

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عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

كتبت- عايدة رضوان:

يوقع اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك، بروتوكولًا بالتعاون مع شركة راديو النيل، بحضور ماهر عبد العزيز - رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويأتي البروتوكول لإذاعة حلقات البرنامج الإذاعي بعنوان "يوميات الأستاذ عارف"، خلال شهر رمضان المبارك، على إذاعة "ميجا إف إم"، وإذاعة "شعبي إف أم"، التابعين للشركة في باكورة أوجه التعاون المزمع تنفيذها مع الشركة.

ويهدف البروتوكول المقرر توقيعه اليوم إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.

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