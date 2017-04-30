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أمن الجيزة يُكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب مهشمة الرأس

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أمن الجيزة يُكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب مهشمة الرأس أمن الجيزة يُكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب مهشمة الرأس

مصراوي Masrawy

العثور على جثة شاب مهشمة الرأس

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك ملقاة بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة شاب ملقاة بمنطقة الزراعات.

وانتقل اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إلى محل الواقعة، حيث عُثر على جثة شاب بجوار توك توك وسط أشجار النخيل.

كشفت معاينة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 28 عاما، بجوارها سكين ملطخة بالدماء، وبها "شج" بمنطقة الرأس.

وأشارت التحريات الأولية للعميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن الانتقام وراء ارتكاب الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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