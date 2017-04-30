«كاف» لمسؤولي الأهلي: مواعيد مباريات دوري الأبطال ليست إلزامية

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أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، خطابًا رسميا للنادي الأهلي يؤكد فيه أن المواعيد التي حددها النادي لمبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليست إلزاميا.

وطلب الكاف مسؤولي القلعة الحمراء بإرسال مواعيد مباريات دوري الأبطال بحد أقصى اليوم الأحد، في محاولة لتعديلها دون الإضرار بحقوق البث التلفزيوني.

وحدد الجهاز الفني للأحمر يوم 13 مايو المقل لمباراة زاناكو الزامبي، بينما تحدد يوم 4 يونيو المقبل لمباراة الوداد المغربي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة، فيما تقرر إقامة مباراة الجولة السادسة أمام القطن الكاميروني يوم 9 يوليو المقبل.

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن المواعيد التي حددها النادي الأهلي لمبارياته بدور المجموعات بدوري الابطال الافريقي ليس الزاميا.

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وطلب كاف في خطاب رسمي أرسله إلى الأهلي، اليوم الأحد، القلعة الحمراء بإرسال مواعيد مباريات دوري الأبطال بحد أقصى اليوم.

وأضاف أنَّ تلك المواعيد ليست إلزامية وسيحاول قدر الإمكان مراعاتها، لكن مع مصلحة كاف وحقوق البث التلفزيوني.

وحدد الجهاز الفني موعدًا للمباراة الأولى على ملعبه يوم 13 مايو المقبل أمام زاناكو الزامبي، بينما تحدد يوم 4 يونيو المقبل موعدًا لمباراة الوداد المغربي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة، فيما تقرر إقامة مباراة الجولة السادسة أمام القطن الكاميروني يوم 9 يوليو المقبل.

وتقرر أن يستضيف ملعب برج العرب في الإسكندرية جميع مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري رابطة أبطال أفريقيا بداية من الدور المقبل.