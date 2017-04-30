«زعيم الثغر» يتسلح بـ20 لاعا خوفا من مفاجآت النصر للتعدين

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أعلن الإسباني خوان ماكيدا، المدير الفني للفريق الأول للكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا:

حراسة المرمى: الهاني سليمان- محمود السيد- عمرو خليل.

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خط الدفاع: محمود شعبان- عبد الرحمن فاروق- محمد بازوكا- مروان النجار - محمد كامل - سيسوكو - هشام شحاتة.

خط الوسط: نور السيد - حسين خالد - محمد عادل- حسن طارق- حازم إمام - أحمد الألفي.

خط الهجوم: خالد قمر- محمد جدو - كاسونجو.