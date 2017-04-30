لجنة إضراب الأسرى الفلسطينيين: بوادر لفتح باب المفاوضات مع إدارة السجون

رام الله – (أ ش أ):

قالت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة "إضراب الأسرى الفلسطينيين"، اليوم الأحد، إن بوادر بدأت منذ يوم أمس لفتح باب المفاوضات بين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والأسرى، إلا أن ما تُحاول فرضه إدارة سجون الاحتلال، اشتراطها إتمام عملية المفاوضات بدون قائد الإضراب مروان البرغوثي.

وأوضحت اللجنة أن عملية التنقلات التي تُجريها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق قيادة الإضراب ما زالت مستمرة، حيث نقلت مؤخراً الأسير كريم يونس من عزل سجن "الجلمة" إلى عزل سجن "جلبوع".

وتعقيباً على ذلك، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: "إن الطريق المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين، ولذلك، على سلطات الاحتلال التعامل مباشرة مع قائد الإضراب مروان البرغوثي، لتنخرط بقية اللجان في عملية التفاوض حتى بلورة صيغة تستند إلى الإقرار بحقوق الأسرى المُعلن عنها".

ودعا فارس جميع الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني، إلى الثبات والتماسك لحسم هذه المعركة لصالح الأسرى ومطالبهم العادلة.