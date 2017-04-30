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الشرطة الألمانية في "خدمة عشاق البيتزا"

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الشرطة الألمانية في "خدمة عشاق البيتزا" الشرطة الألمانية في "خدمة عشاق البيتزا"

مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية في "خدمة عشاق البيتزا"

 (د ب أ)-

أثبتت الشرطة في مدينة جاجناو جنوب غرب ألمانيا أنها فعلا "في خدمة عشاق البيتزا" عندما قامت بتوصيل طلبات بيتزا لزبائن بعد تعرض عامل توصيل الطلبات لحادث سير.

وقال متحدث باسم الشرطة إن قطع البيتزا كانت لا تزال ساخنة ومنازل الزبائن كانت تقع على مسافة  أمتار قليلة من مكان الحادث"ما جعلنا نوصلها ببساطة حتى الباب".

كان موظف التوصيل/46 عاما/ اصطدم بسيارته مع سيارة لتوصيل الأدوية، وتم تقديم الإسعافات للاثنين قبل نقلهما لاحقا إلى المستشفى.

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