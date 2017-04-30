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تجديد حبس "دراكولا الحيوانات" بالشرقية

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تجديد حبس "دراكولا الحيوانات" بالشرقية تجديد حبس "دراكولا الحيوانات" بالشرقية

مصراوي Masrawy

تجديد حبس دراكولا الحيوانات

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة مستأنف ههيا في الشرقية، برئاسة المستشار بلال أبو خضرة، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، تجديد حبس "صلاح. م. ت" الشهير بـ"دراكولا الحيوانات"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بمواقعة الحيوانات جنسيًا ومص دمائها قبل ذبحها وسلخها وأكل لحومها.

كان ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، ألقوا القبض على المتهم بعد شكوى عدد كبير من أهالي قرية "الغنيمية" التابعة لدائرة المركز، من عودته لمواقعة الحيوانات جنسيًا ومص دمائها قبل ذبحها وسلخها وأكل لحومها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، بتضرر عدد كبير من أهالي قرية "الغنيمية" التابعة لدائرة المركز، بعد تناثر أنباء عن عودة تاجر مواشي معروف بـ"دراكولا الحيوانات" بعد خروجه من مستشفى نفسي؛ إثر علاجه من مرض جعله يواقع الحيوانات (كلاب وقطط) جنسيًا ويمص دماءها، قبل أن يتغذى على لحومها.

وقال الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المتهم أصيب بمرض نفسي خلال نوفمبر 2013، دخل على إثره مستشفى "العزازي" لتلقي العلاج اللازم، حيث استمر به لمدة 4 شهور، وخرج في شهر مارس 2014 بعدما تماثل للشفاء واستقرت حالته النفسية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه كان لزامًا على إدارة المستشفى أن تُصرح له بالخروج، حيث تم الإتصال بأهله لاستلامه، إلا أنه لم يتقدم أحد لاستلامه، ما اضطر إدارة المستشفى لتسليمه لأهله عن طريق مندوب؛ طبقًا للقانون وحفاظًا على المواطن.

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