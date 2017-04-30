تشيلسي يصطدم بإيفرتون واليونايتد يسعى لكسر رقمه التاريخي

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يحتضن ملعب جوديسون بارك، اليوم الأحد، في أقليم ميرسيسايد، مباراة إيفرتون مع نظيره تشيلسي، في تمام الساعة الـ3.05 مساءً، بقيادة تحكيمية للحكم جوناثان موس، لحساب الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج).

ويحتل تشيلسي بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، صدارة البريميرليج برصيد 78 نقطة (جمعهم من 33 مباراة فاز في 25 وتعادل في 3 وخسر في 5، مسجلآ 69 هدفًا فيما استقبلت شباكه 29 هدفًا)، بفارق 4 نقاط عن توتنهام هوتسبير الثاني صاحب الـ74 نقطة.

ويأتي إيفرتون بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، في المركز السابع، برصيد 58 نقطة، (جمعهم من 34 مباراة فاز في 16 وتعادل في 10 وخسر في 8، مسجلًا 60 هدفًا فيما استقبلت شباكه 37 هدفًا)، بفارق نقطتين عن آرسنال السادس صاحب الـ60 نقطة.

ويسعى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز، لتحقيق الثلاث نقاط، للاقتراب أكثر من حسم اللقب للمرة الثانية في آخر ثلاث سنوات، كما يأمل رجال كونتي، في تكرار فوز لقاء الذهاب الذي أُقيم بملعب ستامفورد بريدج، وانتهى بفوز تشيلسي بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ11.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها من قبل منذ عام 2000 في 44 مباراة في جميع المسابقات، حقق تشيلسي الفوز في 23 مباراة، بينما فاز إيفرتون في 8 مباريات، وفرض التعادل نفسه في 13 لقاء، كما أن إيفرتون فاز في خمس مباريات من آخر سبع في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ضد تشيلسي ( فاز 5 خسر 2).

وساهم سيسك فابريجاس لاعب خط وسط تشيلسي في 8 أهداف في آخر 7 مواجهات ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مسجلًا 4 أهداف وصنع 4 أهداف، في المقابل فشل روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون، في التسجيل ضد تشيلسي في آخر 5 مباريات.

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كما يسعى رجال كومان، في تعزز رقم الفريق هذا الموسم "عدد الانتصارات المتتالية على ملعبه"، حيث حقق الفريق الفوز في آخر 8 مباريات على جوديسن بارك، وهى أطول سلسلة انتصارات متتالية للفريق في البريمير ليج، لكن أطول سلسلة للفريق في الدوري الإنجليزي كانت بين ديسمبر 1986 وإبريل 1987 (10 انتصارات).

من جانبه يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره سوانزي سيتي، بملعب الأولد ترافورد، بقيادة الحكم نيل سوابريك، في تمام الساعة الـ1 ظهرًا، ضمن مباريات الجولة ذاتها.

ويحتل مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، المركز الخامس، برصيد 64 نقطة (جمعهم من 33 مباراة فاز في 17 وتعادل في 13 وخسر في 3، مسجلًا 50 هدفًا فيما استقبلت شباكه 24 هدفًا)، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الرابع صاحب الـ65 نقطة.

بينما يأتي سوانزي سيتي بقيادة مدربه باول كليمان، في المركز الثامن عشر، برصيد 31 نقطة، (جمعهم من 34 مباراة فاز في 9 وتعادل في 4 وخسر في 21، مسجلًا 39 هدفًا فيما استقبلت شباكه 68 هدفًا)، بفارق 3 نقط عن ميدلزبره التاسع عشر، وثلاث نقاط عن هال سيتي الـ17.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها من قبل منذ عام 2011 في 13 مباراة في جميع المسابقات، حقق مانشستر يونايتد الفوز في 7 مباراة، بينما فاز سوانزي سيتي في 4 مباريات، وفرض التعادل نفسه في لقائين، كما ساهم قائد اليونايتد واين روني، في 6 أهداف في آخر 6 مباريات أمام سوانزي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" سجل هدفين وصنع 4 أهداف.

وعادل مانشستر يونايتد رقمه القياسي السابق وهو 24 مباراة متتالية دون تلقي خسارة، خلال موسم "2010-2011"، عندما تعادل أمام غريمة مانشستر سيتي (0-0)، الخميس الماضي، في ديربي مدينة مانشستر، الذي أُقيم بملعب الاتحاد، وهو يسعى لكسر هذا الرقم اليوم.