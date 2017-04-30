4 ملامح من تتويج بايرن ميونيخ بلقب «البوندسليجا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نجح بايرن ميونيخ في التتويج أمس بلقب الدوري الألماني الخامس على التوالي، بعد اكتساحه فولفسبورج بسداسية نظيفة، ليحسم اللقب قبل 3 جولات من نهاية البطولة، وهو الإنجاز الذي سلط موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الضوء عليه.

ولم يكن التتويج باللقب سهلا للبايرن، كما كان الحال في المواسم الماضية تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث واجه الفريق البافاري منافسة شرسة من قبل لايبزيج في الدور الأول، بل تمكن الأخير من تصدر جدول الترتيب حتى شهر ديسمبر الماضي قبل أن يتنازل عن الصدارة عقب خسارته من رجال كارلو أنشيلوتي بثلاثية نظيفة قبل أعياد الميلاد.

وواصل بايرن انتفاضته في الدور الثاني حتى وصل الفارق بينه وبين أقرب الملاحقين على الصدارة إلى 13 نقطة، وعلى الرغم من تذبذب نتائج الفريق البافاري هذا الشهر، إلا أن ذلك لم يمنعه من الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الخامسة على التوالي كرقم قياسي ووصل عدد ألقاب البايرن في البوندسليجا إلى 27 لقبًا وبفارق 18 لقبًا بالتمام والكمال عن صاحب المركز الثاني نورنبرج.

- المنافسة:

لم يتمكن بروسيا دورتموند من الظهور بقوة ومنافسة البايرن على اللقب، ليتكفل لايبزيج في موسمه الأول في الدوري بتقديم مستويات مميزة للغاية حتى الجولة رقم 13 ومن ثم تراجعت النتائج مما أفسح الطريق أمام البايرن لمواصلة المشوار، ولكن يبقى نادي هوفنهايم أيضا من الفرق التي قدمت مستويات مميزة للغاية ومرونة تكتيكية تحت قيادة مدربها الشاب يوليان ناجلزمان الذي أصبح أصغر مدرب في تاريخ الدوري بعمر 29 عامًا.

- الثنائية:

شاهد أيضا

لم يتمكن البايرن من التتويج بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، وذلك عقب خسارته على ملعب أليانز آرينا، بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس ألمانيا، ومن المنتظر أن يواجه رجال توماس توخيل إينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية يوم 27 مايو المقبل.

- التطور:

سيفتقد بايرن ميونيخ لخدمات كل من فيليب لام، وتشابي ألونسو الموسم المقبل حيث سيعتزل الثنائي بنهاية الموسم الماضي، مفسحان المجال أمام اللاعبين الشباب، بعدما اعتمد أنشيلوتي في المباريات الهامة هذا الموسم على فريق يبلغ معدل أعماره 30 عامًا وهو ما تسبب في خسارة الفريق في المباريات الكبرى مثل ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وبروسيا دورتموند في نصف نهائي الكأس.

- أرقام:

حقق بايرن ميونيخ أكبر انتصار له هذا الموسم على هامبورج بثمانية أهداف دون رد، وكانت أكبر خسارة بهدف نظيف أمام كل من دورتموند وهوفنهايم بهدف نظيف، وأخيرًا احتل روبرت ليفاندوفسكي صدارة هدافي الفريق برصيد 28 هدفًا قابلة للزيادة في المباريات الثلاث المتبقية.