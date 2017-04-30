فيليب لام يتحسر على مسيرته التهديفية قبل اعتزاله

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أشار فيليب لام، قائد بايرن ميونخ الألماني، إلى سعيه للاستمتاع باللحظات الأخيرة له في ملاعب كرة القدم، وذلك بعد أن أعلن في بداية هذا العام أن الموسم الحالي هو الأخير له، وتتويج فريقه أمس بالفوز بلقب الدوري الألماني الخامس على التوالي.

وأوضح لام، أن الفوز بثمانية ألقاب في الدوري الألماني و21 لقبًا يعد أمرًا كبيرًا، إلا أنه حزين لسجله التهديفي الضعيف حيث يرى أنه كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

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وأضاف لام أنه يمتلك في مسيرته العديد من الذكريات الرائعة ولعل أبرزها الفوز بأول بطولة في الدوري الألماني، فعلى الرغم من تتويجه بالكثير من الألقاب في الدوري إلا أن البطولة الأولى لا تنسى بالنسبة له، مشيرًا إلى أن الأمر الخاص طوال السنوات الماضية هو تعاونه مع اللاعبين والمدربين.