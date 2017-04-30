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فينجر يحذر توتنهام من فقدان نجومه

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فينجر يحذر توتنهام من فقدان نجومه فينجر يحذر توتنهام من فقدان نجومه

التحرير

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حذر المدرب الفرنسي آرسين فينجر، نادي توتنهام من فقدان النجوم بسبب ميزانيتهم المحدودة للغاية بالمقارنة بالأندية الإنجليزية الأخرى، وذلك قبل مواجهة آرسنال للسبيرز، اليوم في قمة مباريات الجولة الـ35 في صراع توتنهام للفوز بالدوري وآرسنال للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضح فينجر، في تصريحات له اليوم الأحد، أن الميزانية المحدودة لتوتنهام ستتسبب في رحيل العديد من النجوم وعلى رأسهم ديلي ألي، وهاري كين القادران على جني الكثير من الأموال في أندية أخرى، مشيرًا إلى أن النجوم يتصارعون فيما بينهم على الحصول على الأجور المرتفعة مثل باقي اللاعبين.

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يذكر أن توتنهام صاحب المركز الثاني ضمن إلى حد كبير التفوق على آرسنال في جدول الترتيب للمرة الأولى منذ أن تولي فينجر تدريب المدفعجية في عام 1996، كما يبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

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التحرير

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