هداف «البريمير ليج» يقرر الانضمام لمانشستر يونايتد

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ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الأحد، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في العمل مجددًا مع الدول البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، بعد عملهما معًا في تشيلسي في وقت سابق.

وأكدت الصحيفة حسب مصادر لها أن الدولي البلجيكي صاحبب الـ(23 عامًا)، قرر حسم وجهته المقبلة، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نافيًا ماتردد عن رفضه التعامل مجددًا مع المدير البرتغالي.

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يذكر أن روميلو لوكاكو، يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج"، برصيد 24 هدفًا، بعد أن خاض 33 مباراة بعدد دقائق بلغ 2.907 دقيقة، صنع خلالهم أيضًا 6 أهداف.