فيديو.. تعليق دينا الشربيني على زواجها بعمرو دياب: «آخر مرة اتقالي بحبك من أسبوعين»

شيماء مصطفى

قالت الفنانة الشابة دينا الشربيني، إنها تعرضت للخيانة بعد قصة حب مع أحد الأشخاص: "الخيانة من أكتر الحاجات إللي وجعتني في حياتي".

وأضافت دينا، خلال برومو لقائها ببرنامج "فحص شامل"، المذاع على قناة "الحياة": "آخر مرة اتقالي بحبك من أسبوعين"، موضحة أن الحرية الجنسية أول طريق لعلاج ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع". وتابعت: "معملتش عمليات تجميل بس نفسي أعمل في مناخيري لإن جالي تعليقات كتير عليها بعد المسلسل الأخير"، مشيرة إلى أنها تعرضت للتحرش الجنسي من أحد الأشخاص: "فرجت عليه الشارع كله".

وفيما يتعلق بتناول وسائل الإعلام أنباء عن زواجها بالفنان عمرو دياب ، قالت :"أي كلام نزل ومش على لساني مليش علاقة بيه، وقريب أوي هرد على كل حاجة".

وتابعت: "مفيش اعترافات ومش هقول حاجه معملتهاش"، مشيرة إلى أنها لم تفكر في ارتداء الحجاب مطلقا.

المصدر : التحرير

شبكةعيونالإخبارية

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