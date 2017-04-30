ظهور خاص لـ«الهجين» ونسخة جديدة لـ«CR-V».. معالم معرض جاكرتا للسيارات

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تتجه أنظار جمهور السيارات في الوقت الحالي إلى إندونيسيا، حيث يقام معرض جاكرتا الدولي للسيارات خلال الأيام الماضية وسط اهتمام جماهيري واضح، نظرًا لما قد يشهده المحفل الدولي من إصدارات حديثة للشركات العالمية أو تقنيات فريدة على مستوى رفاهية القيادة، والتي باتت جزءًا أصيلًا من مشاركات الكيانات المتخصصة في صناعة السيارات على مستوى العالم.

وعلى الرغم من غياب معرض جاكرتا الدولي للسيارات عن الخمسة الأوائل في قائمة المحافل الأكثر أهمية للمركبات على مستوى العالم، إلا أنه يحظى بنسخته الحالية باهتمام واسع، لاسيما وأن العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تعتزم إظهار إصدارات حديثة، إضافة إلى التوجهات الصناعية الخاصة بها.

تويوتا كامري

تؤكد الشركة اليابانية العملاقة خلال معرض جاكرتا عزمها المضي قدمًا نحو السياسة التي اختارتها لإنتاجها العالمي، حيث تعرض النسخة الهجين من سيارتها الشهيرة "كامري"، وذلك في إطار السعي لتسويق الإصدارات الكهربية.

كيا ريو

كعادتها خلال الفترة الأخيرة، اهتمت الشركة الكورية بالنسق الاقتصادي، وهو ما يتضح من خلال تفضيلها للنسخة الجديدة كليًّا من سيارتها الهاتشباك الجديدة "ريو"، حيث قامت "كيا" بطرحها خلال المعرض الدولي في إندونيسيا، استعدادًا لدخولها مراحل الإنتاج الفعلية.

رينو كويد

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أخرجت الشركة الفرنسية سيارتها المدمجة متوسطة الحجم "كويد" من عباءة السوق الهندي بشكل أساسي، حيث عرضتها في المعرض الدولي بإندونيسيا تمهيدًا لطرحها بشكل رسمي في الأسواق.

ميني كانتري مان

استمرت "ميني" في التأكيد على سيارتها الشهيرة كانتري مان، والتي قامت بالكشف عنها رسميًّا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قامت بعرضها في عدد من المحافل الدولية العملاقة، وعلى رأسها جنيف ونيويورك الدوليين.

هوندا CR-V

تطلق الشركة الهندية نسخة مغايرة كليًا من سيارتها الكروس أوفر الشهيرة، حيث تعرض بمحرك ذو سعة 1500 CC مزودة بشاحن إضافي "تربو" وذات 7 مقاعد، كما تم تزويدها بناقل حركة "أوتوماتيك" متعدد الحركة.