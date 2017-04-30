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فيديو| السيسي: الدولة تعمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج

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فيديو| السيسي: الدولة تعمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج فيديو| السيسي: الدولة تعمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج

التحرير

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طالب الرئيس عبدالفتاح ، سرعة الاهتمام بالفئات العمالية التي تعمل في بيئة وظروف عمل قاسية وعلى رسمهم العمالة الموسمية والغير منتظمة، وكذلك ضرورة توفير الحماية الصحية والتشريعية والاجتماعية لهم.

أضاف السيسي، خلال كلمة احتفالا بعيد العمال، اليوم الأحد، أنه يتطلع بذل مزيد من الجهد لدمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي للاستفادة منه في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية اللازمة للعمالة فيه، ورفع انتجايتهم، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمام كبيرًا بالصناعات كثيف العمالة، خاصة صناعة الغزل والنسيج والتي يعمل بها أكثر من 4 مليون عامل.

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أشار السيسي - إلى أن صناعة الغزل والنسيج يمكن أن تساهم في حل مشكلة البطالة، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير شركات ذات الانتاجية العالية، والتحول للأساليب التكنولوجيا ذات التقنية العالية، وتدريب العمالة بما يضمن خفض تكلفة الانتاج ورفع القدرة التنافسية للمصانع المحلية، في مواجهة المنتجات الواردة من الخارج.

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التحرير

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