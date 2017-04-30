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محكمة النقض تكذب نادي القضاة: لم ندعُ لجمعية عمومية طارئة

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محكمة النقض تكذب نادي القضاة: لم ندعُ لجمعية عمومية طارئة محكمة النقض تكذب نادي القضاة: لم ندعُ لجمعية عمومية طارئة

التحرير

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أعلنت محكمة النقض، انعقاد جمعيتها العمومية العادية لاختيار الأعضاء الجدد بالمحكمة وتوزيع العمل الصيفي، في 23 مايو المقبل.

وأكدت محكمة النقض -في بيان رسمي- اليوم الأحد، عدم صحة ما يتم تداوله عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية، موضحة أن رئيس المحكمة لم يدع لانعقاد جمعية عمومية غير عادية، كما لم يتقدم أحد من قضاة المحكمة أعضاء الجمعية -حتى صدور هذا البيان- بطلب لعقدها وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية.

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يشار إلى أن نادي قضاة ، دعا إلى جمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض، يوم 2 مايو المقبل، لرفض قانون السلطة القضائية، وتعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لافتًا إلى وجود توقيعات من 436 قاضيًا بالمحكمة يرفضون قانون السلطة القضائية.

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