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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم

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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم

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شهدت الدولار في البنوك اليوم الأحد 30 أبريل 2017، استقرارًا نسبيًا، ليسجل متوسط بالبنوك المصرية اليوم 18.00 للشراء و 18.10 للبيع.

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وعن العملات الأجنبية، فسجَّل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 19 جنيهًا للشراء و19.17 للبيع، والجنيه الإسترليني نحو 22.45 جنيه للشراء و22.55 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.85 جنيه للشراء و17.95 للبيع، أمّا العملات العربية، فقد سجَّل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.8 جنيه للشراء و4.82 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.85 جنيه للشراء و59.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.85 للشراء و4.9 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 47.65 للشراء و47.88 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.28 للشراء و25.44 للبيع.

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