«المراغي» للسيسي: تأهيل الشباب للقيادة هو الأصلح لبناء الدولة

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وجَّه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالى المراغي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفضله برعاية عيد العمال، مشيدًا بدور الأزهر الشريف والكنيسة على ترابطهما وتلاحمهما في مواجهة قوى الشر والأفكار المغلوطة.

وأكد "المراغي" أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين ووحدة نسيجهم الوطني، وإصرارهم على تخطي المحن، والمُضي قُدمًا في مسيرة تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

وقال رئيس اتحاد العمال: إن "المصريين جميعًا يدركون حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه بلادنا"، مشيرًا إلى أن مسيرة المشروعات القومية العملاقة تسير وفق برنامج زمني مُحدد في جميع المحافظات، مؤكدًا أن عمال مصر قادرون على بناء بلدهم بسواعدهم الفتية وعقولهم المستنيرة ويؤمنون بتوفيق الله لهم.

وأشار رئيس الاتحاد العام إلى ما حُقق من إنجازات في مشروعات قناة السويس الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، (الطاقة العملاقة)، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ومد آلاف الكيلومترات من الطرق، وإنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية لذوى الدخل المحدود، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة الطاقة النووية فى الضبعة، وربط سيناء بالوطن الأم من خلال أنفاق يتم تنفيذها أسفل قناة السويس، والثروة السمكية، ومشروع القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وغيرها فى مختلف المجالات التي أتاحت فرص عمل عديدة للشباب، واحتوت حجم العمالة العائدة من الخارج.

وأكد "المراغي" أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يعد حجر الأساس لإعداد قيادات تستطيع النهوض بالبلاد حاضرًا ومستقبلًا، لافتًا إلى أن شباب عمال مصر لهم عظيم الشرف في مشاركتهم بالمؤتمرات الدورية، وهو تقليد جديد للاستماع إليهم والرد على استفساراتهم في كافة المجالات.

وتابع "إن دعمكم يا سيادة الرئيس للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حافز قوي لتشجيع المواطنين على إنشاء وحدات إنتاجية تساهم في رفع القدرة التنافسية فى أسواق العمل"، مطالبًا بدمج القطاع غير المنظم بقطاعات الدولة، وإنشاء جهاز مكون من وزارات الصناعة والتجارة والقوى العاملة والجهات المعنية، وتفويضها بإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمي الخدمات للاقتصاد الرسمي وإزالة التعقيدات البيروقراطية في المنظومة الضريبية والتراخيص.

ونوه رئيس اتحاد العمال إلى أن الاتحاد العام يقوم حاليًا بإنشاء الجامعة التكنولوجية على مساحة 5 أفدنة بمدينة نصر لتسهم في توفير الأيدي العاملة الفنية للمشروعات الاستثمارية والتنموية، منوهًا إلى أن الاتحاد سيعرض قريبًا خطة التأهيل العلمي والثقافي، والتي سوف نتمكن بها من إعداد العمالة المدربة والمثقفة ليستفيد منها سوق العمل، وذلك من خلال معاهد ومراكز التثقيف والتدريب التابعة للمؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة، فضلًا عن تطوير وتفعيل دور المؤسسة الاجتماعية العمالية والتي تقدم العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية للعمال.

وأكد أنه من خلال المسئولية الاجتماعية للاتحاد العام، نقوم الآن باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء جمعيات فئوية داخل المصانع والشركات لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأشار إلى أن من واجبنا ألا نغفل الدور القوي الذي تقوم به الحكومة في إعادة تطوير وتشغيل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية القومية، وهي صناعات الحديد والصلب والسيارات والغزل والنسيج بمراحلها المختلفة، والتي ستعيد مصر إلى مكانتها وريادتها في تلك الصناعات، منوهًا إلى دعوة ورعاية رئيس الوزراء لاجتماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة لبحث المشكلات التى تواجه العمال والسبل الكفيلة لحلها حتى تسود قطاعات الإنتاج والخدمات أجواء الاستقرار - الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسينه.

وأعرب عن تطلع الاتحاد إلى سرعة قيام الحكومة بالانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون التأمين الصحي.