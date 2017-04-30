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بالفيديو.. السيسي: وجهنا بسرعة الانتهاء من التشريعات العمالية

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بالفيديو.. السيسي: وجهنا بسرعة الانتهاء من التشريعات العمالية بالفيديو.. السيسي: وجهنا بسرعة الانتهاء من التشريعات العمالية

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إنه وجه بضرورة الإسراع من التشريعات العمالية، لتوفير مناخ الاستثمار حتى ينتهي البرلمان من إصدارها.

وأضاف السيسي خلال كلمته اليوم الأحد باحتفالية عيد العمال، أنه بالرغم من مواجهة تحديات الإرهاب، إلا أن الدولة مستمرة في العمل على الإصلاح من الداخل الذي يرتكز على دعم المنتج الوطني وزيادة الصادرات والعمل على زيادة فرص العمل وتوفير المستوى المعيشي اللائق.  

وناشد السيسي، رجال الأعمال بحل مشكلات العمال ومتابعة مسئولياتهم الاجتماعية والاهتمام بأوضاعهم.

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وأوضح السيسي، أن الدولة تسعى للاهتمام بالعمالة الموسمية التي تعمل في ظروف قاسية.

 

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التحرير

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