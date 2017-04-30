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التحفظ على 13 طن مكرونة خبأها تاجر بالمنيا

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التحفظ على 13 طن مكرونة خبأها تاجر بالمنيا التحفظ على 13 طن مكرونة خبأها تاجر بالمنيا

مصراوي Masrawy

التحفظ على 13 طن مكرونة

المنيا ــ ريمون الراوي:

ضبطت مباحث بالمنيا، اليوم الأحد، أكثر من 13 طن مكرونة، بمخزن تاجر غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها أو صلاحيتها، وتقرر إخضاع المضبوطات بعد التأكد من صلاحيتها، لقرار النائب العام بالتصرف فيها بالبيع بالسعر الرسمي، وإيداع ثمنها بالمحكمة.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العقيد سراج الكومي، رئيس مباحث التموين، بضبط 13 طنا و300 كيلو جرام مكرونة داخل مخزن سلع غذائية ملك "محمد. ر. ع"، 33 سنة، بمنطقة كدوان جنوب مدينة المنيا، بدون فواتير ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

تم التحفظ المضبوطات، وتحرر محضر برقم 13489 جنح مركز المنيا لسنة 2017.

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مصراوي Masrawy

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