زوج ريهام سعيد يثير الجدل في أحدث ظهور.. والجمهور: «شكله أصغر منها»

شيماء مصطفى

نشرت الفنانة ريم البارودى صورة جديدة اليوم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، ظهرت خلالها مع الإعلامية ريهام سعيد وزوجها وأصدقائهم، أثناء تناول الغذاء.

وأثارت صورة زوج الإعلامية ريهام سعيد حالة من الجدل في أحدث ظهور له، وقالت التعليقات "زوج ريهام يجنن"، و"مبين أصغر منها"، ومن المعروف أن ريهام سبق وظهرت مع زوجها في أكثر من مناسبة، مؤخرًا، ردًا على الشائعات التي طالتها قبل إعلان زواجها منه.

وفى سياق متصل، تشارك ريم البارودي في فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، وهو من بطولة طلعت زكريا ونيرمين ماهر وبيومي فؤاد والراقصة دينا وكريم أبو زيد ورامي غيط وخالد حمزاوي ونور الكاديكي وعمر وأميمة طلعت زكريا وطاهر بدر"، تأليف محمد فضل، إنتاج مدحت سعد، إخراج محمد سعيد.

وتواصل تصوير دورها في مسلسل "الدولي"، من بطولة "رانيا يوسف وباسم سمرة وأحمد وفيق وسهر الصايغ"، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد النقلي.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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