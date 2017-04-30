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الفستان الدانتيل يبوح بأنوثتك هذا الصيف

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مصراوي Masrawy

الفستان-الدانتيل-يبوح-بأنوثتك-هذا-الصيفالفستان-الدانتيل-يبوح-بأنوثتك-هذا-الصيف

الفستان-الدانتيل-يبوح-بأنوثتك-هذا-الصيف--2الفستان-الدانتيل-يبوح-بأنوثتك-هذا-الصيف--2

الفستان-الدانتيل-يبوح-بأنوثتك-هذا-الصيف---3الفستان-الدانتيل-يبوح-بأنوثتك-هذا-الصيف---3

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الفستان-الدانتيل-يبوح-بأنوثتك-هذا-الصيف--6الفستان-الدانتيل-يبوح-بأنوثتك-هذا-الصيف--6

(د ب أ) -

أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن الفستان الدانتيل يتربع على عرش موضة صيف 2017، ليبوح برقة المرأة وأنوثتها.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن الفستان الدانتيل يمتاز بأنه مُلائم لكل المناسبات، مشيرة إلى أنه يأتي هذا الموسم بقصّة متوسطة الطول ويتناغم بصفة خاصة مع صندل متوسط الارتفاع.

وتتميز ألوان عام 2017 بالألوان الزاهية كالأحمر والأزرق والسماوي، والتي تتناسب تماما مع الفستان الدانتيل ليشيع أجواء البهجة والمرح السائدة في هذا الوقت من العام أو يكتسي بألوان هادئة كالأبيض والنيود ليمنح المرأة إطلالة ناعمة تنطق بالرقة والأنوثة.

كما يزدان الفستان الدانتيل بنقوش الزهور أو يتألق بالدانتيل ذي الألوان المتباينة.

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