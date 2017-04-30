8 عادات لا تتحمَّلها النساء عند الرجال.. منها مضغ الطعام بصوت عال

كتبت- ميرا ماهر

عادة ما يكتشف الزوجين بعد الارتباط بفترة قصيرة أن لكل منهما عادات مختلفة، خاصةً عندما يتشاركان السكن، منها ما يمكن تقبله في بعض الأحيان، ومنها ما لا يمكن تحمله أحياناً أخرى.

ذكرت صحيفة" ’Metro" أنه يوجد 8 أشياء لا يمكن للمرأه تحملها في الرجل منها:

رائحة العرق أو رائحة الجسم الكريهه.

رائحة القدمين.

رائحة الفم السيئة.

الأظافر الطويلة.

تناول الطعام بصوتٍ عال.

حب الشباب غير المعالج.

الشعر الزائد في الأنف والأذنين.

ارتداء ملابس يفترض غسلها، لا تفكر في أخذ ملابس من سلة الغسيل.