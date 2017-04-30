مرور القاهرة: منع سيارات النقل الثقيل من صعود كوبري شمال طرة بعد فتح اتجاه واحد

كتب - محمد الصاوي:

منعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، صعود السيارات النقل الثقيل والمقطورات بعدما تم فتح اتجاه واحد بكوبري شمال طرة لتخفيف الأحمال المرورية للسيارات التي ظهرت على محور الكورنيش ومنطقة المعادي وتسمح بمرور سيارات ملاكي فقط بالطريق وسط انتشار الخدمات المرورية.

ووضعت إدارة المرور، تحويلات بالمنطقة وعلى القادم من مناطق حلوان والمعادي عبر الكورنيش ويرغب للدخول لمناطق الأوتوستراد الصعود لكوبري شمال طرة، فيما لا يزال الاتجاه الآخر مُغلق أمام الحركة المرورية بسبب كسر الفاصل المعدني.

وعلى القادمين من الأوتوستراد إجباري اتجاه كوبري المعصرة للمتجه للكورنيش المعادي، وسط تدعيم المكان بكافة الخدمات ووضع العلامات الإرشادية والمثلثات بالطرق وتعريف المواطنين بالطرق البديلة.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد أغلقت كوبري شمال طرة في الاتجاهين بسبب أعمال تطوير وتركيب دُعمات حديدية للكوبري حفاظًا على سلامة المواطنين ومرتادي الطريق ومنعا لوقوع أي حوادث مرورية وذلك يوم الخميس الماضي.