بالفيديو.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال

شيماء مصطفى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عيد العمال هو عيد لكل مصري شريف يبذل الجهد لرفعة وطنه وتنميته، لافتًا إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات الجسام التي تتطلب عملًا جادًا للتغلب على تلك التحديات.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته صباح اليوم الأحد، في احتفال عيد العمال، أن مواجهة الإرهاب تتزامن مع الإصلاح الإقتصادي الذي يركز على دعم المنتج الوطني وزيادة الاستثمارات.

وتابع السيسي أنه يجب الاهتمام بالعمالة الموسمية وغير المنتظمة وتوفير الحماية الصحية والاجتماعية لها.

وأعلن السيسى، دعم صندوق الطوارئ بمبلغ قدره 100 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، بمناسبة عيد العمال، قائلًا: “تكلمنا السنة الماضية عن صندوق الطوارئ واحنا محتاجين ندعمه السنة دي أيضا بمبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر”.

وأضاف الرئيس ، أن حرص الدولة على الاحتفال بعيد العمال سنويًا، يجسد فى جوهره احترامهما وتقديرها العميق لما يقدمه العمال من عطاء فى شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الكبير فى دفع مسيرة البناء والتطوير، لافتًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي فى التنمية ويفتح بابًا للرزق ويتيح فرص عمل جديدة.

ووجه الرئيس الشكر لنساء مصر العاملات، وداعب الحضور قائلًا “أنا لا أجامل أحد ولم أجامل المرأة حينما أقول سيدات مصر عازمات مصر وممكن الرجالة تزعل لكن هذه الحقيقة.. وانا عارف السيدة بتشغل ازاى وبتربي أولادها ازاي”.

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المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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