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تجريد سيدة من ملابسها وسحلها أمام المارة على يد سيدتين مستأجرتين وتصويرها عارية لابتزازها ومديرية أمن القاهرة تكشف التفاصيل والأسباب

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تجريد سيدة من ملابسها وسحلها أمام المارة على يد سيدتين مستأجرتين وتصويرها عارية لابتزازها ومديرية أمن القاهرة تكشف التفاصيل والأسباب تجريد سيدة من ملابسها وسحلها أمام المارة على يد سيدتين مستأجرتين وتصويرها عارية لابتزازها ومديرية أمن القاهرة تكشف التفاصيل والأسباب

في مشهد يتكرر كثيراً قامت سيدتين مستأجرتين، بالتهجم على سيدة أخرى بمنطقة الشرابية، وتجريدها من ملابسها ثم سحلها وتصويرها عارية، من أجل ابتزازها وإذلالها للرضوخ إلى صاحب مخبز.

تجريد سيدة من ملابسها وسحلها

وكشف مصدر أمنية بمديرية أمن القاهرة التفاصيل الكاملة للواقعة، وقالت المديرية أنه قامت سيدة تدعى “دعاء ص ع” باتهام كل من:
“مها س ع”، ربة منزل.
و”محمد ر”، صاحب مخبز، ومعهما سيدة أخرى، بالقيام بتعريتها وسحلها وتصوير مقاطع لها.

وأكدت الضحية أنهم فعلو ذلك من أجل إجبارها على عدم الاختلاف على شقة ملك مقاول بمنطقة الشرابية، وقامت قوات الأمن بالقبض على المدعوة مها وصاحب المخبز في الواقعة المذكورة، وما زالت القوات تطارد صاحب الشقة والسيدة الأخرى، وأضافت السيدة المسحولة أن صاحب العقار رفض تشطيب الشقة للسيدة فهددته بمقاضاته، فأقدم على فعلته لإذلالها وإجبارها على التنازل.

 

المصدر : مصرفايف

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