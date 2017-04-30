الزمالك يواصل استعداداته للإسماعيلي في الدوري

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الأحد، على معلب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة، استعدادًا لموقعة الإسماعيلي المقبلة.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، منح اللاعبين الأساسيين راحة سلبية من المران الجماعي أمس، فيما خاض البدلاء التدريبات بشكل طبيعي.

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ومن المقرر أن يعقد إيناسيو، جلسة مع اللاعبين للتأكيد على أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة، وتنفيذ جميع التعليمات الفنية على هامش المحاضرة الفنية التي تسبق المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلى، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الـ27 بالدورى الممتاز، بعد التعادل السلبي مع طنطا بالأمس فى الأسبوع الـ26 بالبطولة.