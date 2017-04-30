اليوم| الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات على حساب الإنتاج الحربي

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الإنتاج الحربي، في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، لحساب الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري.

تاريخ مواجهات الأهلي والإنتاج الحربي يشهد تفوقا كبيرًا للقلعة الحمراء، فخلال 10 مباريات جمعت الفريقين في مسابقة الدوري، تمكن الأهلي من تحقيق 8 انتصارات مقابل تعادلين فقط، ولم يسبق خسارة الأحمر في أية مواجهة أمام الفريق العسكري.

وأحرز الأهلي في شباك فريق الإنتاج الحربي بالدوري 17 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 5 أهداف.

التقى الأهلي والإنتاج الحربي مرة واحدة هذا الموسم في الدور الأول من مسابقة الدوري، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل أحرزهما جونيور أجايي وعبدالله السعيد.

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يعد عبد الله السعيد هو هداف مواجهات الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري برصيد 3 أهداف، بواقع هدف في موسم 2011/2012 وثانٍ في موسم 2013/2014، وثالث في الموسم الحالي.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين جاء في الدور الثاني من موسم 2013/2014 بنتيجة 3-1 لصالح الأهلي.

يذكر أن الأهلي يدخل المباراة في صدارة ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، والإنتاج الحربي في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.