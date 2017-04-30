شاهد أحدث ظهور لعلاء مبارك مساء أمس بشكل يحدث لأول مرة وبطريقة جديدة وتساؤلات حول المغزى(فيديو)

شيماء مصطفى

دأب نجلي مبارك في الفترة الأخيرة خاصة بعد حصولهما على البراءة في معظم القضايا التي اتهما فيها، على الظهور في أماكن عامة وأمام الناس، وقد فسر الكثيرون ذلك بأنهما يريدا العودة للحياة العامة والسياسية بالتدريج حتى يألف الشعب وجودهما، ومن ثم يكون تواجدهما في أي عمل سياسي أو اجتماعي أمر طبيعي.

بينما أكد آخرون أن ذلك على سبيل الاستعداد لخوض جمال مبارك الانتخابات الرئاسية المقبلة على حد زعمهم، وفي ذات الإطار كان الظهور المفاجىء أمس لعلاء مبارك، ولكن هذه المرة بشكل مختلف حيث اعتادا نجلي مبارك الظهور قبل ذلك في أماكن ذات مستويات عالية، إلا أن هذه المرة كان وجود علاء على أحد المقاهي الشعبية في منطقة إمبابة.

حيث نشرت صفحة “أنا آسف يا ريس” على الفيسبوك فيديو لعلاء وهو يجلس على المقهى الشعبي، ويلعب الطاولة مع مجموعة من المواطنين وسط تساؤلات مثيرة حول الغرض من ذلك، والتي فسرها البعض بأنها رسالة للجميع بأنه يجلس وسط الشعب الذي ثار عليه وعلى والده.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads