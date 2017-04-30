«ديربي لندن» يشعل الصراع على المراكز الأوروبية بين آرسنال وتوتنهام

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تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي، من خلال قمة الأسبوع التي ستشهد مواجهة توتنهام صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة، أمام نظيره آرسنال السادس برصيد 60 في ديربي لندن على ملعب «وايت هارت لين» في تمام الساعة 17:30.

ولم يخسر توتنهام في آخر 5 مباريات أمام آرسنال من خلال الفوز في مواجهة والتعادل في 4 آخرين، ولم يسبق للسبيرز طوال تاريخ البريميرليج أن تفادوا الخسارة من المدفعجية في 6 مباريات متتالية، ونجح آرسنال في تسجيل الأهداف في 22 مباراة من أخر 23 خاضها على ملعب وايت هارت لين، حيث فشل في مناسبة واحدة في هز الشباك عندما تعادلا سلبيا في شهر فبراير من عام 2009.

ويعتبر مارويسيو بوكيتينو، المدرب الوحيد لتوتنهام الذي نجح في تفادي الخساراة في أول 5 مباريات في الديربي، وبدوره فشل أرسين فينجر للمرة الأولى في مسيرته في تحقيق أي فوز على السبيرز في 5 مباريات متتالية في الدوري.

وسيعول توتنهام اليوم على خدمات المهاجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل في آخر 4 مباريات في الديربي، ويعد الهداف الأول للاعبي توتنهام أمام أرسنال مناصفة مع جاريث بيل برصيد 5 أهداف، كما يعد كين أول لاعب إنجليزي يسجل أكثر من 20 هدفًا في 3 مواسم متتالية منذ ألان شيرر الذي حقق هذا الأمر لأربع مواسم متتالية بين عامي 1993- 1997.

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ويحتفل آرسين فينجر، اليوم بخوضه الديربي رقم 50 في مسيرته، حيث حقق الفوز في 22 مباراة والتعادل في 20 والخسارة في 7 مباريات، كما سجل لاعبي آرسنال تحت قيادته 92 هدفًا في شباك توتنهام أكثر من أي فريق أخر في الدوري.

وفي إطار نفس الجولة يرحل مانشستر سيتي الرابع برصيد 65 نقطة لمواجهة ميدلزبره الـ19 برصيد 27 نقطة بأهداف مختلفة للفريقين، حيث يرغب السيتي في الفوز لتعزيز حظوظه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يأمل ميدلزبره في الفوز في محاولة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

ولم يخسر ميدلزبره سوى مرة واحدة فقط على ملعبه أمام مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات محققا الفوز في 7 مباريات والتعادل في مواجهتين، ومن بين تلك المباريات الفوز الكاسح على السيتي بنتيجة 8-1 في شهر مايو من عام 2008، وبدوره نجح السيتي في الفوز في 3 مباريات من آخر 5 خاضها أمام ميدلزبره في جميع المسابقات آخرها الثنائية النظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز خارج ملعبه في 11 مباراة أكثر من أي فريق آخر، وإذا تحصل على نقطة واحدة على الأقل من مباراة اليوم فسيسجل رقما قياسيا جديدا بالحصول على أكثر من 34 نقطة خارج ملعبه للمرة الأولى في تاريخ البريميرليج، والجدير بالذكر أن المباراة ستقام في تمام الساعة 15:05.