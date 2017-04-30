«صلاح المتوهج» يصطدم بلاتسيو في ديربي روما

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سيكون عشاق الكرة الإيطالية اليوم الأحد، على موعد مع الديربي الشهير الذي سيجمع بين روما ولاتسيو، للمرة رقم 146، حيث فاز روما في 52 مباراة وتعادل الفريقين 57 مباراة بينما خسر ذائب العاصمة في 36 مواجهة.

ويحتل روما المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بينما يتواجد لاتسيو في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

ويسعى روما للاقتراب أكثر وأكثر من حسم المركز الثاني المؤهل بشكل مباشرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى جانب تضييق الخناق على المتصدر يوفنتوس على أمل سقوطه في الجولات المقبلة لإشعال الصراع على اللقب من جديد.

ولم يفشل روما في التسجيل في آخر 19 مباراة في الديربي سوى في مناسبة واحدة فقط، وكان ذلك في شهر فبراير من عام 2014، ونجح روما في الفوز في آخر 4 دوريات في الدوري حيث يعود آخر فوز للاتسيو إلى 11 نوفمبر من عام 2012.

وتمكن اللاعب البلجيكي رادجا ناينجولان من تخطي حاجز العشر أهداف للمرة الأولى في مسيرته في الدوري الإيطالي ومن بينهم 4 أهداف سجلها من تسديدات من خارج المنطقة، وبدوره يقدم محمد صلاح أفضل مواسمه على الإطلاق على الصعيد التهديفي بعدما سجل 17 هدفًا في جميع المسابقات، وبات اللاعب الوحيد في صفوف روما الذي يتخطي حاجز الـ10 أهداف سواء في التهديف أو في الصناعة.

ويقدم روما مستويات مميزة في الأونة الأخيرة، وبشكل عام خسر مباراة واحدة فقط في آخر 18 ديربي في المباريات التي كان فيها الفريق المضيف على الأولمبيكو، وكانت تلك الخسارة في شهر مارس من عام عام 2012.

وفي إطار مباريات الجولة رقم 34 يستقبل إنتر السابع برصيد 56 نقطة نظيره نابولي الثالث برصيد 71 نقطة على ملعب سان سيرو، في مباراة هدفها المشاركة الأوروبية لكلا الفريقين من خلال اقتراب نابولي من دور الأبطال وإنتر الذي يصارع من أجل الدوري الأوروبي.

ولم يتمكن إنتر سوى من الفوز في مباراة واحدة فقط في آخر 8 مواجهات مع نابولي حيث تعادل في 3 مبارايات وتعرض للخسارة في 4 مواجهات، واستقبلت شباكه هدفين على الأقل في 6 مباريات منها.

ومع ذلك لم يخسر الإنتر سوى مباراة واحدة فقط في آخر 13 مباراة جمعته بنابولي على ملعب سان سيرو، حيث حقق الفريق 10 انتصارات وسقط في فخ التعادل مرتين، ونجح نابولي في الفوز على ميلان في السان سيرو، ولم يسبق له أن فاز على قطبي مدينة ميلانو على ملعبهم في موسم واحد منذ عام 1932- 1933.

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ونستعرض معكم مواعيد اليوم في الدوري الإيطالي كالأتي:

(روما- لاتسيو) الساعة 12:30

(كروتوني- ميلان) الساعة 15:00

(إمبولي- ساسولو) الساعة 15:00

(بولونيا- أودينيزي) الساعة 15:00

(جنوة- كيفو فيرونا) الساعة 15:00

(كالياري- بيسكارا) الساعة 15:00

(باليرمو- فيورنتينا) الساعة 15:00

(إنتر- نابولي) الساعة 20:45