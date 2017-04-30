السيسي يطالب الحضور في احتفالية العمال بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء

القاهرة- (أ ش أ):

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد الحضور في احتفالية عيد العمال بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن.

حضر الاحتفال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر لدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير القوى العاملة محمد سعفان ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالي المراغي، وعدد من الوزراء والمحافظين وعدد من السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة ورؤساء الأحزاب وممثلو القوى السياسية.