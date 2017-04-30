أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي يطالب الحضور في احتفالية العمال بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء

Google+ Print
السيسي يطالب الحضور في احتفالية العمال بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء السيسي يطالب الحضور في احتفالية العمال بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

القاهرة- (أ ش أ):

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد الحضور في احتفالية عيد العمال بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن.

حضر الاحتفال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر لدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير القوى العاملة محمد سعفان ورئيس الاتحاد العام لعمال ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالي المراغي، وعدد من الوزراء والمحافظين وعدد من السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة ورؤساء الأحزاب وممثلو القوى السياسية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى