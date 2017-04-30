البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين شمال غزة

غزة - (د ب أ):

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، الأحد صيادين فلسطينيين اثنين خلال عملها قبالة ساحل البحر شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن زوارق إسرائيلية حاصرت قاربا كان الصيادان يعملان على متنه واعتقلتهما ثم صادرت القارب وذلك قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن البحرية الإسرائيلية اعتقلت أكثر من مئة صياد فلسطيني منذ بداية العام الماضي ضمن ما تقول إنه مكافحة عمليات تهريب أسلحة إلى غزة عبر البحر، علما أنها تمنع على الصيادين الإبحار لأكثر من ستة أميال.